Процедура оскарження податкового повідомлення-рішення

Хоча б раз суб’єкти господарювання отримували запит від контролерів із вимогою надання інформації про окремі аспекти підприємницької діяльності. Це може стосуватися, наприклад, складських, офісних, виробничих приміщень та ін.

Податкове повідомлення-рішення: що це таке?

Для початку пропонуємо розглянути особливості податкового повідомлення-рішення. Це документ, який приймає контролюючий орган у тих випадках, коли після податкової перевірки складається акт з наступними висновками:

Сума бюджетного відшкодування не відповідає сумі, яка була заявлена в податковій декларації. Розмір задекларованого від’ємного значення об’єкта оподаткування завищено. Заниження/завищення суми податкових зобов’язань, яка була попередньо відображена в податковій декларації.

Більш детальна інформація про податкове повідомлення-рішення за посиланням https://prikhodko.com.ua/poslugy/podatkova-praktyka/oskarzhennia-podatkovoho-povidomlennia-rishennia.

У податковому повідомлені зазначається обов’язок про оплату платником податків суми грошового зобов’язання. Цю суму визначає контролюючий орган. Ще один варіант – внесення відповідних змін до наявної податкової звітності.

Законодавчою базою питання являється стаття 58 Податкового кодексу України.

Особливості прийняття податкового повідомлення-рішення

Податкове повідомлення приймає керівник контролюючого органу. Термін – 15 робочих днів з дня, коли його було вручено.

Якщо мова йде про наявність заперечень посадових осіб платника податків, які стосуються Акта перевірки чи ряду додаткових документів, ураховується висновок про результати розгляду заперечень до Акту перевірки додаткових документів. Термін – 3 робочі дні, наступні за днем розгляду заперечень.

Як відбувається оскарження податкового повідомлення?

Податковий кодекс України регламентує право на оскарження податкового повідомлення-рішення. Для оскарження варто скористатися допомогою професійних юристів.

Вказаний документ передбачає 2 способи оскарження:

• Адміністративне оскарження

Скарга може подаватися особисто або через представників Державної податкової служби України. Вона надається у письмовій формі та підкріплюється копіями наявних документів. Саме ці документи – доказ неправомірного винесення податкового повідомлення-рішення.

Якщо планується оскарження, відповідне повідомлення подається до контролюючого органу. Фахівцями Державної податкової служби може бути прийняте наступне рішення: повне/часткове задоволення скарги, повне її незадоволення.

• Звернення до суду

На оскарження в суді відводиться близько місяця. Ця процедура повністю регулюється чинними нормами Кодексу адміністративного судочинства.

Таким чином, Ви можете обрати один з двох варіантів оскарження податкового повідомлення-рішення.