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ПОЛІТИКА

Проти тисяч танків рф потрібна відповідна кількість зброї – Володимир Зеленський

19 січня 2023, 21:27
Проти тисяч танків рф потрібна відповідна кількість зброї – Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Кожна хвилина затримки коштує життів українських воїнів

За результатами переговорів із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості якнайшвидшої передачі Україні сучасних танків, адже кожна хвилина затримки коштує життів українських воїнів.

Володимир Зеленський відзначив готовність партнерів підтримувати Україну. Зокрема США наразі  формує великий пакету оборонної допомоги на суму близько 2,5 млрд доларів, повідомляє офіційний сайт голови держави. 

"Очікуємо від усіх партнерів відповідної підтримки", – сказав він.

Президент додав, що має позитивні очікування від чергової зустрічі міжнародної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яка запланована на завтра, 20 січня.

"До «Рамштайну» ми готувалися потужно. Ми провели кілька десятків розмов. Є держави, яким низький уклін, тому що вони віддають усе, що в них є, заради того, щоб ми зберегли своє, зокрема наших людей", – зазначив Володимир Зеленський.

"Проти тисяч танків Російської Федерації недостатньо лише мужності наших військових і мотивації українського народу. Потрібна відповідна зброя: потрібно мати або велику кількість артилерійських систем, або відповідну, адекватну кількість танків", – наголосив Президент.


війназброяУкраїназеленський

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