Проти України воює майже 370 тисяч російських окупантів

Також рф кинула близько 5 900 одиниць важкого озброєння.

За останніми даними, до бойових дій проти України росія залучила близько 369 000 осіб особового складу.

Таку інформацію поширив медійний майданчик Сил оборони Military Media Center.

Країна-агресор використала проти нашої держави до 48 бригад та 122 полків. Загалом окупаційні сили налічують близько 315 формувань.

Також загарбники використовують майже 5 900 одиниць важкого озброєння.

Нагадаємо, від початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила у війні з Україною орієнтовно 188 410 своїх солдатів.