Проти України воювали елітні підрозділи зеків – ЗМІ
10 квітня 2025, 09:53
Фото: з вільного доступу
За даними журналістів, багато штурмовиків з цих підрозділів мали бойовий досвід або відбували терміни за тяжкі злочини.
Проти України воювали три "елітні" підрозділи спецназу, сформовані з колишніх російських в'язнів. Їх почали формувати у 2023 році.
Про це йдеться у документальному фільмі "Бійня привидів", який опублікувала "Система" - розслідувальний проєкт "Сьогодні" та "Радіо Свобода".
Багато штурмовиків з цих підрозділів мали бойовий досвід або відбували терміни за тяжкі злочини, повідомляють розслідувачі. В Україні воювали щонайменше три подібні підрозділи: "Шторм Гладіатор", "Акула" та "Чорні бушлати".
Загін "Шторм Гладіатор" входив до структури 58-ї армії Південного військового округу, якою командував генерал Іван Попов.
До "Акули", в основному, набирали ув'язнених із виправних колоній Саратівської області. Розслідувачі повідомляють, що один із командирів загону - колишній віце-губернатор Володимирської області Дмитро Хвостов, засуджений на 12 років за хабарі.
"Система" також повідомляє, що проєктом з вербування ув'язнених на війну займалося Головне розвідувальне управління (ГРУ) рф.