Проти України воювали елітні підрозділи зеків – ЗМІ

За даними журналістів, багато штурмовиків з цих підрозділів мали бойовий досвід або відбували терміни за тяжкі злочини.

Проти України воювали три "елітні" підрозділи спецназу, сформовані з колишніх російських в'язнів. Їх почали формувати у 2023 році.

Про це йдеться у документальному фільмі "Бійня привидів", який опублікувала "Система" - розслідувальний проєкт "Сьогодні" та "Радіо Свобода".

Багато штурмовиків з цих підрозділів мали бойовий досвід або відбували терміни за тяжкі злочини, повідомляють розслідувачі. В Україні воювали щонайменше три подібні підрозділи: "Шторм Гладіатор", "Акула" та "Чорні бушлати".

Загін "Шторм Гладіатор" входив до структури 58-ї армії Південного військового округу, якою командував генерал Іван Попов.