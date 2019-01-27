Проти "жовтих жилетів" у Парижі пройшов марш "червоних шарфів"
“На вулиці французької столиці вийшли десять тисяч людей, які незадоволені насильством з боку "жовтих жилетів", протести яких тривають вже 11 тижнів”, - повідомляє DW.
Так звані "червоні шарфи" пройшлись маршем із Площі Нації до Площі Бастилії.
Засновником руху "червоних шарфів" є інженер з Тулузи Лоран Сульє, який був незадоволений насильством з боку найбільш екстремально налаштованих "жовтих жилетів". Багато з учасників акції повідомляли, що вони не проти "жовтих жилетів", але втомлені масовими заворушеннями, які тривають у країні.
Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.
Нагдаємо, що в суботу тисячі активістів руху "жовтих жилетів" вийшли на демонстрації в Парижі та інших містах Франції.
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