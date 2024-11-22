Протягом доби в білорусь залітали щонайменше 14 "Шахедів"

Деякі дрони були локаційно втрачені.

Від 6-ї ранку 22 листопада зафіксовано щонайменше 14 заходів російських дронів-камікадзе типу Shahed на територію бр з України і рф.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт Беларускі Гаюн в Тelegram-каналі.

Дрони проходили через «білоруський коридор», залітали з Росії, заходили в напрямку Брагіна, Єльська та Гомеля.

"Мінімум 14 "шахедів" за сьогодні зайшли в Білорусь, один долетів до Речиці, деякі пропали", - йдеться в дописі.

В групі додали, що перший захід був о 06:10, дрон залетів із Брянської області рф у бік містечка Круговець-Калинине Гомельської обл. Далі дрон заходили о 06:38, 07:49, 08:06, 08:07, 08:31, 08:39, 08:46, 09:09, 10:48, 11:18, 12:15, 13:06 і 13:57. О 07:49 ударний безпілотник залетів до Білорусі в районі Лоєва та продовжив рух північно-західним курсом, о 08:06 він досягнув Річиці та продовжив рух у напрямку Жлобина.

Разом з тим, з аеродрому "Барановичі" було піднято черговий винищувач ВПС РБ, який попрямував у район Річиці і літав на південному сході Білорусі майже дві години.

Інші моніторингові групи писали, що, за попередніми даними, щонайменше один БПЛА був збитий на території Білорусі. Проте досі підтверджень збиття "Шахеда" над РБ - немає, дані продовжують уточнюватися, пише Гаюн.

"Загалом наразі підтверджено повернення в повітряний простір України з Білорусі 8 із 14 дронів, що залетіли. Деякі БПЛА могли бути втрачені в білорусі", - йдеться у повідомленні.