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ПОЛІТИКА

Протягом найближчих 10 років росії загрожує внутрішній розпад – Sky News

10 січня 2023, 17:39
Протягом найближчих 10 років росії загрожує внутрішній розпад – Sky News
Фото: reuters.com
За результатами опитування, 40% експертів передбачають внутрішній розпад росії до 2033 року.

Згідно з новим опитуванням, проведеним Атлантичною радою, росія, яку ми знаємо, може не пережити наступне десятиліття, пише Sky News.

Опитування 167 експертів, які поділилися своїми думками про те, як геополітика, соціальні й політичні рухи та інші сфери можуть виглядати через 10 років, показало мозковому центру, що росія ризикує не вижити в тому стані, в якому вона є зараз.

За результатами, 40% експертів передбачають внутрішній розпад росії до 2033 року "через революцію, громадянську війну, політичну дезінтеграцію або з інших причин".

Водночас 46% респондентів очікували, що росія або перетвориться на "fail state" за десятиліття, або "розпадеться" до 2033 року.

Атлантична рада також заявила, що європейці особливо песимістично дивляться на розпад росії: 49% з них прогнозують таку подію.

 


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