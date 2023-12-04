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ПОЛІТИКА

Протистояння літаків: Су-57 проти F-16 у війні в Україні

04 грудня 2023, 15:38
Протистояння літаків: Су-57 проти F-16 у війні в Україні
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
За словами журналістів, москва досі не використовувала винищувачі "п'ятого покоління" Су-57. Однак у кремлі вже не раз говорили, що літаки готові до застосування.

Коли винищувачі F-16 з'являться в Україні, росія може використовувати проти них свої літаки Су-57.

Про це пише видання The National Interest.

За словами журналістів, у війні проти України москва досі не використовувала винищувачі "п'ятого покоління" Су-57. Однак у кремлі вже не раз говорили, що літаки готові до застосування.

Видання пише, що Су-57 був розроблений ще на початку 2000-х років, хоча його концепція виникла набагато раніше. Він позиціонується як "винищувач-невидимка". У НАТО цей літак позначили як Felon ("Злочинець").

"В аналізі 2020 року Королівський інститут об'єднаних служб описав Felon як такий, що "ще не перетворився на надійну передову систему озброєння", але, тим не менш, як літак-невидимку з потенціалом", — ідеться в матеріалі.

Крім того, як повідомляється, Су-57 можуть оснастити не тільки ракетами класу "повітря-повітря", а й зброєю класу "повітря-земля". Літак може нести до 8 ракет. У Кремлі також стверджують, що збираються модернізувати двигун, але це буде проблематично зробити через санкції.

Нагадаємо, що на початку листопада 2023 року ЗМІ повідомляли, що Су-57 ПКС рф з'явився над Луганськом. Імовірно, новітній російський винищувач був задіяний в атаці по Одеській області, випустивши протирадіолокаційні ракети Х-31П. росія має в своєму розпорядженні кілька авіабаз, на яких базуються її найсучасніші винищувачі.

Також 23 листопада повідомлялося, що польські експерти оцінили можливості літака A-50 ПКС рф. Заяви міністра оборони рф Сергія Шойгу про те, що робитимуть його аналог AWACS в українському конфлікті, є радше пропагандистськими гаслами, зазначив польський аналітик Максиміліан Дура.

F-16війна в УкраїніСу-57

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