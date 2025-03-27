Протистояння з Трампом зміцнює рейтинги світових лідерів – FT

Сварка президента України Володимира Зеленського з Трампом та віцепрезидентом США Джей ді Венсом в Овальному кабінеті стала найяскравішим епізодом публічного протистояння світового лідера з президентом США.

Політики, які публічно протистоять президенту США Дональду Трампу, здобувають більше електоральної прихильності серед власного населення.

Про це пише Financial Times.

Наприклад, у Канаді наступник Джастіна Трюдо на посаді прем’єр-міністра Марк Карні обрав агресивний підхід до взаємодії з Трампом.

На хвилі народного гніву, спричиненого американськими митами, та патріотизму Карні у рейтингах випереджає П’єра Пуальєвра, лідера консервативної опозиції і неприхованого трампіста. Але ж ще кілька місяців тому саме консерватори готувалися святкувати перемогу на наступних виборах. Трамп знищив рейтинги правих в Канаді.

Інший приклад — президентка Мексики, якою стала представниця лівого спектра Клаудія Шейнбаум. Трамп погрожував Мексиці застосуванням військової сили заради придушення картелів і запровадив мита на мексиканський експорт до США. Як наслідок, і без того високі рейтинги схвалення Шейнбаум підскочили до 85%. Експерти кажуть, що тепер мексиканський уряд може списувати на Трампа будь-які економічні негаразди.

"У вас є хуліган, який руйнує систему. Замість того, щоб просто поцілувати перстень, ці лідери в основному встають і ввічливо кажуть "ні", і їхні виборці цінують той факт, що їх не колонізують", — пояснила директорка Римського інституту міжнародних відносин Наталі Точчі.

Сварка президента України Володимира Зеленського з Трампом та віцепрезидентом США Джей ді Венсом в Овальному кабінеті стала найяскравішим епізодом публічного протистояння світового лідера з президентом США, і це теж відбилося на рейтингах. Загальний рейтинг схвалення Зеленського підскочив до 67 відсотків, тоді як його чисте схвалення становить 38 відсотків — це найвищий показник із грудня 2023 року.

Як зазначає Financial Times, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Британії Кір Стармер хоч і уникли такого жорсткого конфлікту з Трампом, як лідери Канади, Мексики та України, теж мали позитивний ефект для рейтингів від Трампа.

Довіра до Макрона зросла з 21 до 27%. Хоча його загальна популярність залишається низькою, зростання повертає Макрона до того ж рівня, що й минулого літа в Парижі під час Олімпіади. Показово, що лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен намагалася триматися на відстані від Трампа, тож її рейтинг впав лише на 1% – до 35%.

У Британії рейтинги Стармера невпинно падали, відколи він очолив уряд у липні минулого року. Це раптово змінилося, коли він приїхав до Вашингтона минулого місяця і провів переговори з Трампом, доносячи ключові повідомлення і ввічливо відстоюючи свою позицію у відповідь на закиди президента США. Через декілька днів Стармер скликав лідерів "коаліції охочих" у Лондоні, щоб допомогти забезпечити майбутній мир в Україні.

Опитування громадської думки показали двозначне зростання підтримки Стармера, і навіть права преса заявила, що це був найкращий тиждень для прем’єр-міністра, хоча його рейтинг підтримки залишається глибоко негативним.