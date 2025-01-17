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ПОЛІТИКА

Противник допомоги Україні очолить Комітет з розвідки США

17 січня 2025, 10:39
Противник допомоги Україні очолить Комітет з розвідки США
https://mikejohnson.house.gov/
Тернер розходився з Трампом щодо політики підтримки України, яка продовжує протистояти широкомасштабній військовій агресії з боку рф.

Спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) Майк Джонсон запропонував представнику Республіканської партії з Арканзасу Ріку Кроуфорду, який виступав проти допомоги Україні, очолити Комітет з розвідки. Він має замінити на цій посаді Майка Тернера, який активно підтримує Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними західного видання, таке рішення Джонсона було ухвалене менш ніж через день після несподіваного усунення Тернера на користь іншого американського законодавця, який "більше відповідає ідеології" новообраного президента Дональда Трампа за кілька днів до інавгурації.

Пояснюючі усунення Тернера, Джонсон заявив, що розвідувальне співтовариство Штатів потребує "нового старту", і що Трамп не має нічого спільного з цим рішенням.

Як зазначає Bloomberg, Тернер розходився з Трампом щодо політики підтримки України, яка продовжує протистояти широкомасштабній військовій агресії з боку рф.

Також цей конгресмен від штату Огайо вважається одним із найсильніших прихильників України, він виступав за постійний потік допомоги від США для Києва у сфері безпеки, а також за прискорення поставок зброї. Крім того, Тернер брав участь у роботі щодо НАТО.

Тернер також зіткнувся з деякими прихильниками Трампа в Конгресі, наполягаючи на розширенні розвідувальних повноважень, у той час, як опоненти наполягали на вимаганні ордерів на спостереження за об'єктами.

Кроуфорд раніше заявляв, що підтримує надання Україні військової допомоги летального характеру, але виступає проти того, щоб "надсилати свої податкові долари на європейські канікули, щоб заплатити за уряд іншої країни".

У квітні 2024 року Рік Кроуфорд проголосував проти виділення пакета допомоги на суму 60,8 мільярда доларів, який включав 9 мільярдів доларів економічної підтримки для України.

підтримка УкраїниПалата представниківМайк Джонсон

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