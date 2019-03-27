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Проукраїнського кандидата зняли з виборів генерального секретаря Ради Європи

"Комітет міністрів Ради Європи представив на розгляд Парламентської асамблеї дві кандидатури на пост генерального секретаря Ради Європи"
Литовського депутата Андрюса Кубілюса виключили з переліку кандидатів на пост генсека Ради Європи.
Проукраїнського кандидата зняли з виборів генерального секретаря Ради Європи Фото з вільних джерел

У середу Комітет міністрів ухвалив формальне рішення, яким направив до ПАРЄ дві кандидатури: хорватку Марію Пейчинович-Бурич та бельгійця Дідьє Рейндерса,  повідомляє "Європейська правда". 

Колишнього прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса та гречанку Дору Бакоянніс виключили з переліку кандидатів. Домовленість про це була досягнути між державами-членами Ради Європи, підтверджують джерела "Європейської правди". Також литовські медіа з посиланням на свої джерела підтверджують дані, що Кубілюс вибув з цих перегонів.

Дані про вибір лише двох підтвердив у Twitter також речник РЄ Даніел Хольтген: "Комітет міністрів Ради Європи представив на розгляд Парламентської асамблеї дві кандидатури на пост генерального секретаря Ради Європи, якого мають обрати у червні: Марію Пейчинович Бурич та Дідьє Рейндерса".

Нагадаємо, що 11 січня у Раді Європи оголосили список кандидатів на пост генерального секретаря РЄ на заміну чинному генсеку Турбйорну Ягланду.
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27 03 2019 14:48
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