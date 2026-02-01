У неділю в Абу-Дабі відновлюються мирні переговори за посередництва адміністрації президента США Дональда Трампа, проте за дипломатичними дискусіями ховається тривожний сценарій. Аналітики попереджають: наполеглива вимога москви передати їй повний контроль над Донецькою областю може бути не просто спробою "зберегти обличчя".

Частина Донецької області, яку все ще утримує Україна, є однією з найбільш укріплених частин фронту, оскільки оборонні споруди тут зводилися з 2014 року, задовго до повномасштабного вторгнення росії. Якщо мирний план провалиться вже після передачі земель – сценарій, який багато хто вважає цілком реальним – росія опиниться в ідеальній стратегічній позиції для початку нового, блискавичного вторгнення вглиб ослабленої України.

Держсекретар США Марко Рубіо, виступаючи минулої середи в Сенаті, заявив, що питання Донецького регіону стало "єдиним пунктом, що залишився" в мирних переговорах, який вимагає уваги, зазначивши: "Це все ще міст, який ми не перейшли".

Днем пізніше москва оскаржила це твердження. Помічник президента рф із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що необхідно вирішити й інші питання, включаючи гарантії безпеки, запропоновані Україні західними країнами. Виникає питання: чому кремлівський диктатор путін так піклується саме про цю землю, на відміну від інших українських територій, на які претендувала москва.

Повідомляється, що з моменту вторгнення росії в Україну в 2014 році Донецьк був центральним елементом спроби москви відокремити, а потім і анексувати цей промисловий регіон на сході України, який кремль зображує як історично російський.росія побудувала більшу частину своєї державної пропаганди навколо "порятунку" жителів Донецької та Луганської областей, називаючи цей регіон Донбасом. Наприкінці 2022 року кремль оголосив про анексію чотирьох областей України – Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької.

Зараз же російські переговорники, схоже, "відмовилися від захоплення частин Херсонської та Запорізької областей", які росія ще не контролює. Однак якщо Київ утримає за собою більшу частину Донецької області, путін може зіткнутися з негативною реакцією з боку провійськових націоналістичних елементів своєї електоральної бази, пише ЗМІ.

Частина Донецької області, яку все ще утримує Україна, має символічне значення. До неї входить Слов'янськ – місто, де москва розпочала те, що вона назвала проросійським "сепаратистським" повстанням у 2014 році. Нездатність москви взяти це місто, яке російська пропаганда зображує колискою "російської весни", після 12 років спроб може загострити критику з боку "яструбів". Захоплення решти Донецької області також допомогло б путіну сформувати наратив про перемогу.

"Якщо ви можете отримати за столом переговорів те, чого не досягли силою, питання про те, хто виграв війну і хто продиктував умови її закінчення, буде вирішене. Можливо, не залишиться правдоподібного способу представити це як стратегічну поразку росії і перемогу України", – заявив директор Берлінського центру Карнегі з вивчення росії та Євразії Олександр Габуєв.