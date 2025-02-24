Проведення виборів наразі вкрай небезпечне для України – Politico

Це підірве згуртованість України і зробить країну вкрай вразливою для російських кампаній впливу.

Заклики президента США Дональда Трампа та його прихильників до проведення виборів в Україні та спроба звинуватити українського лідера Володимира Зеленського в нелегітимності не мають під собою жодних реальних обґрунтувань.

Їхні аргументи хибні та тривожно збігаються з наративом москви, адже проведення виборів зараз тільки нашкодить Україні.

"Проведення виборів у той час, коли Україна веде активну екзистенціальну війну, нічого не дасть країні і не зміцнить її демократію - зовсім навпаки. Це підірве згуртованість України і зробить країну вкрай вразливою для російських кампаній впливу, підриваючи рішучість і налаштовуючи українців проти українців", - стверджує видання.

Саме тому росія наполягає на якнайшвидшому проведенні виборів, підкреслюється в статті.