Проведення виборів наразі вкрай небезпечне для України – Politico
24 лютого 2025, 13:35
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Це підірве згуртованість України і зробить країну вкрай вразливою для російських кампаній впливу.
Заклики президента США Дональда Трампа та його прихильників до проведення виборів в Україні та спроба звинуватити українського лідера Володимира Зеленського в нелегітимності не мають під собою жодних реальних обґрунтувань.
Про це пише Politico.
Їхні аргументи хибні та тривожно збігаються з наративом москви, адже проведення виборів зараз тільки нашкодить Україні.
"Проведення виборів у той час, коли Україна веде активну екзистенціальну війну, нічого не дасть країні і не зміцнить її демократію - зовсім навпаки. Це підірве згуртованість України і зробить країну вкрай вразливою для російських кампаній впливу, підриваючи рішучість і налаштовуючи українців проти українців", - стверджує видання.
Саме тому росія наполягає на якнайшвидшому проведенні виборів, підкреслюється в статті.
"І Дональд Трамп погоджується з кремлем у цьому питанні не через щирий страх за стан української демократії, а для того, щоб ввергнути країну в сум'яття, послабити Зеленського і полегшити нав'язування Києву поганої мирної угоди", - вважає Politico.
При цьому, наголошується в статті, спроба Трампа виступити як захисника демократії "викликає подив". Адже раніше він брав участь у змові з метою скасування результатів виборів у США 2020 року і закрив усі програми з просування демократії, що фінансуються USAID і Держдепартаментом. У своїй інавгураційній промові минулого місяця Трамп навіть жодного разу не згадав слово "демократія".
При цьому експерти з виборів чітко вказують, що з практичного погляду проведення виборів в Україні в той час, коли країна бореться за виживання під постійними обстрілами й атаками, а значна частина її населення переміщена, перебуває за кордоном або на лінії фронту, просто недоцільно.
"Україна повинна провести свої наступні вибори в той час, коли країна зможе гарантувати безпеку і демократичні стандарти цих виборів. Цього не можна гарантувати під час нинішньої тотальної війни", - заявили Пітер Ербен і Гіо Кобахідзе з некомерційної організації "Міжнародний фонд виборчих систем".