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Провести контрнаступ Україні завадили три чинники – The Washington Post

12 квітня 2023, 16:30
Провести контрнаступ Україні завадили три чинники – The Washington Post
Фото: з вільного доступу
Операцію, як пише видання, було відкладено через погоду, повільні поставки обладнання та нещодавно "злиті" документи Пентагону про стан ЗСУ.

Україна була змушена відкласти весняний контрнаступ через нестачу боєприпасів та негоди.

Про це повідомляє The Washington Post.

Видання пише, що ставка надто висока, Україна має намір повернути собі території, тому йти на ризик ЗСУ не стали, не маючи у своєму розпорядженні всіх складових.

"Очікуваний весняний наступ був представлений як вирішальна можливість для України повернути собі територію. Але операцію було відкладено через погоду, повільне постачання обладнання та брак боєприпасів", — йдеться у статті.

За інформацією Washington Post, командир одного з підрозділів ЗСУ, дислокованих у районі Бахмута, зазначив, що українці спостерігали "нещодавно мобілізованих" російських військових, які, за його словами, "дуже добре зміцнюють свої позиції". Командир із позивним Метис заявив, що попри успіх деяких вилазок, його підрозділ не готовий до повномасштабного наступу.

Також, як зазначає видання, розпочати контрнаступ не дають можливості "злиті" секретні документи Пентагону, в яких розповідається про стан української армії та плани контрнаступу.

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