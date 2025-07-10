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При нинішньому темпі наступу росії знадобиться 89 років, щоб захопити всю Україну

10 липня 2025, 11:57
При нинішньому темпі наступу росії знадобиться 89 років, щоб захопити всю Україну
Фото: smnews.com.ua
Армія рф не зможе окупувати всю українську територію навіть ціною шалених втрат.

Попри те, що темп наступу в рф виріс за 30 років - росіянам потрібно 89 років, щою завоювати всю Україну. 

 Про це повідомляє газета The Economist

Задля захоплення частин чотирьох регіонів, які під контролем України, армії рф треба час до лютого 2029 року.

"Проте путін, здається, не зневірився. Його збройні сили щомісяця набирають на 10 000-15 000 військових більше, ніж українські, заманюючи росіян щедрими підписними бонусами та зарплатами, а не покладаючись на призов, який зараз викликає заворушення в Україні", - пише газета. 

Для відстеження війни в Україні журналісти використовують дані з програми NASA, яка спочатку була розроблена для моніторингу за лісовими пожежами.

Завдяки цим даним можна побачити, що над річкою Дніпро в Херсонській області тривають інтенсивні бої.

"Значною мірою це спричинено ударами російських дронів по сільськогосподарських угіддях, а не серйозними спробами просування вперед. Подейкують про російський десантний напад, але він ще не відбувся", - зазначають журналісти. 

Також на півночі 50-тисячна російська армія атакує Суми. 

Дані газету свідчать про артилерійський вогонь та вибухи вздовж північних оборонних ліній міста. Україна значно поступається чисельністю військ, однак офіційні особи запевняють, що фронт тримається.

"На північному сході рф наступає на Борову та Сіверськ - тактичні контрольні точки на шляху до останніх укріплень України на Донбасі. Основні зусилля росії зосереджені далі на південь. Покровськ і Костянтинівка - два важливі логістичні центри України - зазнають потужних ударів армії Володимира путіна. Від того, чи втримають вони свої позиції, може залежати доля східного фронту", - йдеться в матераілі. 

Крім того, офіційних даних про втрати обох сторін наразі немає, однак щоденний моніторинг війни The Economist може підказати приблизні дані. 

"Станом на 9 липня наш трекер показує, що з початку війни втрати рф становлять від 900 000 до 1,3 млн осіб, у тому числі близько 190 000–350 000 загиблих. Це оновлює оцінки з інших джерел, які на кінець червня оцінювали загальні втрати у понад 1 млн осіб. Наші цифри свідчать, що приблизно 31 000 росіян могли загинути під час літнього наступу, який розпочався 1 травня", - додали у виданні. 

Також є каталог відомих загиблих та зниклих безвісти з вебсайту UALosses свідчить, що з початку повномасштабного вторгнення загинуло від 73 000 до 140 000 українських солдатів.

"Зростання кількості загиблих з російського боку є результатом військових дій на землі. Наші супутникові дані свідчать, що поточний темп просування російських військ є одним з найшвидших за останні два роки", - додали журналісти.

 
Росіявійна

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