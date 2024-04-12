Пряма атака Ірану на Ізраїль може статися вже найближчими годинами – WSJ

Корпус вартових Ісламської революції та верховний лідер Ірану розглядають декілька варіантів атаки на Ізраїль.

Тель-Авів готується до прямої атаки Тегерана на південь або північ Ізраїлю вже в найближчі 24-48 годин, повідомила людина, знайома з цим питанням. Однак джерело, поінформоване іранським керівництвом, сказало, що, хоча плани нападу обговорюються, остаточного рішення не ухвалено. Іран публічно пригрозив відплатою за атаку минулого тижня в Дамаску, яку Тегеран назвав ізраїльським авіаударом по дипломатичній будівлі. Внаслідок удару загинули високопоставлені іранські військові, в тому числі високопоставлений член елітного підрозділу Корпусу вартових Ісламської революції "Кудс".

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Раніше цього тижня американська розвідка зазначила, що напад на ізраїльські об'єкти з боку Ірану або його прихильників може бути неминучим. У четвер 11 квітня американське посольство в Ізраїлі заявило, що державним службовцям США і членам їхніх родин буде заборонено виїжджати за межі центральної частини Ізраїлю, Єрусалима і Беер-Шеви до подальшого повідомлення. А прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу, виступаючи 11 квітня на авіабазі на півдні країни, поклявся дати пряму відповідь на будь-який напад.

"Хто б не заподіяв нам шкоди, ми заподіємо шкоду їм. Ми готові задовольнити всі потреби держави Ізраїль у сфері безпеки, як в оборонному, так і в наступальному плані", — сказав він.

Раніше цього тижня Корпус вартових Ісламської революції звернувся до верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї з кількома варіантами завдання удару по ізраїльських об'єктах, повідомив радник воєнізованих формувань. Він зазначає, що сценарії, що розглядаються, включають пряму атаку на Ізраїль за допомогою сучасних ракет середньої дальності.

Однак Хаменеї ще не ухвалив рішення з приводу цих планів. Він побоюється, що пряма атака може призвести до зворотного результату — ракети будуть перехоплені, а Ізраїль відповість масованим ударом по стратегічній інфраструктурі Ірану.