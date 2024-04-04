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ПОЛІТИКА

Прямі переговори замість ООН: США про створення палестинської держави

04 квітня 2024, 14:24
Прямі переговори замість ООН: США про створення палестинської держави
Фото: Reuters
У вівторок палестинська влада попросила повторно розглянути заявку від 2011 року на вступ до ООН.

У США заявили, що підтримують створення незалежної палестинської держави, втім це питання повинні вирішувати шляхом прямих переговорів, а не членства в ООН.

Про це речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив на брифінгу, повідомляє ЄП.

"Хоча ми і підтримуємо створення незалежної палестинської держави, але створювати палестинську державу з гарантіями безпеки для Ізраїлю треба шляхом прямих переговорів між сторонами — чого ми зараз і намагаємося досягти — а не в ООН", — каже Міллер.

За його словами, держсекретар США Ентоні Блінкен останніми місяцями брав активну участь у дипломатичних переговорах щодо створення гарантій безпеки для Ізраїлю в рамках заснування палестинської держави.

У вівторок палестинська влада попросила повторно розглянути заявку від 2011 року на вступ до ООН. Цей запит має схвалити Рада Безпеки ООН із 15 членів.

На запитання, чи скористається США своїм право вето в Радбезі ООН, аби заблокувати вступ Палестини, Міллер однозначної відповіді не дав.

"Я не збираюся спекулювати на тому, що може статися в подальшому", — сказав він.

СШАООНПалестина

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