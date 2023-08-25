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ПОЛІТИКА

Прибуткові африканські операції "Вагнера" опинилися в підвішеному стані після Прігожина – FT

25 серпня 2023, 21:21
Прибуткові африканські операції
Джерело: dsnews
Прігожин перед смертю відвідав Африку.

Керівник ПВК "Вагнера" Євген Прігожин відвідував Африку напередодні загибелі задля того, щоб врятувати свою "імперію" від ГРУ росії.

Про це повідомляє Financial Times.

Як пише видання, ціллю поїздки Прігожина в Африку цього тижня могло бути його бажанням завадити ГРУ перехопити контроль над операціями ПВК "Вагнера" на континенті.

Варто зауважити, що напередодні візиту Прігожина до Лівії було відправлено делегацію з росії, до якої входив заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров. Він та інші зустрілися з прокремлівським лідером Лівійської національної армії Халіфою Хафтаром, який контролює схід країни і на боці якого з 2019 року воюють "вагнерівці".

Водночас, The Wall Street Journal також пише, що Прігожин літав до Африки та зустрічався з президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерою. Він намагався його запевнити, що провальний заколот у росії не завадить йому залучити нових бойовиків та інвестиції для партнерів у ЦАР.

При цьому, коли путін зустрічався з Туадерою, то особисто сказав йому дистанціюватися від Пригожина. Тоді Туареда, під час візиту на конференцію в Санкт-Петербурзі, не став фотографуватися з Прігожиним.

"Міністерство оборони, очолюване головним суперником Прігожина Сергієм Шойгу, направляло делегації [до африканських країн], щоб проінформувати іноземні уряди про те, що відтепер вони вестимуть справи безпосередньо з російською державою", - пише WSJ.

А ось FT заявляє, посилаючись на колишнього високопоставленого політика ЦАР, Туадера роздумував над тим, щоб скоротити вплив "вагнерівців" в країні. Однак він відкинув дану ідею, усвідомивши, наскільки залежить від соратників Прігожина. Зокрема, у 2022 році "вагнерівець" та колишній агент ФСБ рф Валерій Захаров був радником Туадери з нацбезпеки. Окрім цього бойовики відповідали за охорону президента, навчання військових та участь у бойових місіях проти повстанців.

Африкавагнерапрігожин

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