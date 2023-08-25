Прибуткові африканські операції "Вагнера" опинилися в підвішеному стані після Прігожина – FT
Керівник ПВК "Вагнера" Євген Прігожин відвідував Африку напередодні загибелі задля того, щоб врятувати свою "імперію" від ГРУ росії.
Про це повідомляє Financial Times.
Як пише видання, ціллю поїздки Прігожина в Африку цього тижня могло бути його бажанням завадити ГРУ перехопити контроль над операціями ПВК "Вагнера" на континенті.
Варто зауважити, що напередодні візиту Прігожина до Лівії було відправлено делегацію з росії, до якої входив заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров. Він та інші зустрілися з прокремлівським лідером Лівійської національної армії Халіфою Хафтаром, який контролює схід країни і на боці якого з 2019 року воюють "вагнерівці".
Водночас, The Wall Street Journal також пише, що Прігожин літав до Африки та зустрічався з президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерою. Він намагався його запевнити, що провальний заколот у росії не завадить йому залучити нових бойовиків та інвестиції для партнерів у ЦАР.
При цьому, коли путін зустрічався з Туадерою, то особисто сказав йому дистанціюватися від Пригожина. Тоді Туареда, під час візиту на конференцію в Санкт-Петербурзі, не став фотографуватися з Прігожиним.
"Міністерство оборони, очолюване головним суперником Прігожина Сергієм Шойгу, направляло делегації [до африканських країн], щоб проінформувати іноземні уряди про те, що відтепер вони вестимуть справи безпосередньо з російською державою", - пише WSJ.
А ось FT заявляє, посилаючись на колишнього високопоставленого політика ЦАР, Туадера роздумував над тим, щоб скоротити вплив "вагнерівців" в країні. Однак він відкинув дану ідею, усвідомивши, наскільки залежить від соратників Прігожина. Зокрема, у 2022 році "вагнерівець" та колишній агент ФСБ рф Валерій Захаров був радником Туадери з нацбезпеки. Окрім цього бойовики відповідали за охорону президента, навчання військових та участь у бойових місіях проти повстанців.