Прибутки від росактивів можна пустити на зброю для України – глава МЗС Фінляндії

На думку Валтонен, ЄС і США могли б спільними зусиллями реалізувати цю ідею.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що доходи від заморожених російських активів слід використати на озброєння України.

Про це вона заявила в ефірі фінського мовника Yle.

Разом G7 і ЄС заморозили близько 300 мільярдів євро російських коштів. Їхня оціночна прибутковість становить близько трьох мільярдів євро на рік.

"Ці кошти можна було б пустити на зброю, на постачання оборонних засобів і в довгостроковій перспективі – на відновлення України", – сказала Валтонен.

Міністерка, однак, нагадала, що йдеться про досить складне юридичне питання.

"Однією з головних цінностей у нас на Заході вважається недоторканність приватної власності. Хоча не всі громадяни зрозуміють, чому ми не можемо просто взяти і привласнити кошти сусідньої держави, яка веде жорстоку агресивну війну, не дотримуючись жодних міжнародних норм. Але ми все ж таки маємо дотримуватися наших принципів", – скала вона.