Прибуток найбільшого металургійного комбінату рф впав майже в десять разів

Це сталося на тлі високих процентних ставок та зниження ділової активності в росії.

Магнітогорський металургійний комбінат (ММК), найбільший металургійний завод росії, повідомив про різке падіння прибутку у першій половині 2025 року.

Він скоротився майже в дев'ять разів порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Про це інформує газета The Moscow Times.

В другому кварталі 2025 року прибуток ММК впав на 21,1% у порівнянні з першим кварталом. Загалом, за перше півріччя компанія зафіксувала зниження прибутку на 88,8%, до 5,6 мільярда рублів.

Зниження прибутку компанія пояснює сповільненням ділової активності через високі процентні ставки в рф. Виторг ММК у другому кварталі становив 155,1 мільярда рублів, що на 2,1% менше, ніж у першому кварталі через зміну структури продажів. Загальний дохід за перше півріччя знизився на 25%, до 313,5 мільярда рублів.