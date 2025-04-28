Причиною найбільшого в історії блекаута в Європі може бути кібератака

Розслідується версія кібератаки як причини масштабних перебоїв з електропостачанням.

В Європі стався один з найбільших блекаутів в історії, що паралізував роботу інфраструктури в кількох країнах.

Про це повідомляє Financial Times.

У понеділок, 28 квітня, Іспанія, частина Португалії та Франції постраждали від масштабного відключення електроенергії, що паралізувало рух потягів, порушило авіарейси, мобільні зв’язки та роботу світлофорів.

Масштабний блекаут, за попередніми оцінками, був одним з найбільших у новітній історії Європи, коли понад 10 ГВт попиту було відключено після полудня за місцевим часом.