Придністровський регіон Молдови відмовився від допомоги Кишинева у закупівлі газу
03 січня 2025, 21:07
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У Тирасполі сподіваються на відновлення поставок газу з росії.
Влада Придністровського регіону Молдови відмовилась від допомоги Кишинева у закупівлі газу.
Про це повідомляє IPN.
“Тираспольтрансгаз” відмовився від допомоги, запропонованої “Молдовагазом” і “Energocom”, - йдеться у повідомленні.
Влада Придністровського регіону стверджує, що пропозиція Кишинева передбачає закупівлю газу за "вищими та нестабільними" цінами.
Тирасполь очікує, що російський "Газпром" відновить постачання газу за контрактом, який закінчується в 2026 році.