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Придністров'я отримало кредит на купівлю газу від путіна

10 лютого 2025, 15:07
Придністров'я отримало кредит на купівлю газу від путіна
Фото: wartime.org.ua
Окупований рф регіон Молдови забезпечуватиметься газом угорською компанією за участю "Молдовагаз"

Придністров’я отримуватиме газ за рахунок російського кредиту.

Про це заявив глава окупованого росією регіону Вадим Красносельський.

Політик розповів про завершення постачання до Придністров’я європейського газу з першого траншу допомоги. Зазначається, що з 1 по 10 лютого у регіон надійшло 26,275 млн кубометрів газу. 
 
"Вдячні посадовим особам ЄС за надане сприяння, що дозволило нам на цьому етапі відновити енергосистему республіки. Далі Придністров'я буде забезпечуватись газом угорською компанією за участі "Молдовагазу". Угорська поставка стала можливою завдяки російській кредитній і функціональній підтримці. Дякую представникам Міністерства енергетики рф за допомогу", – написав Красносельський.
газМолдоваПридністров'я

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