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Придністров'я просить росію збільшити кількість "миротворців"

08 травня 2023, 13:03
Придністров'я просить росію збільшити кількість
InformNapalm
Кількість "миротворців" в зоні безпеки не перевищує 450, але по штату, встановлений документами Об'єднаної контрольної комісії, має бути 3100.

Невизнане Придністров'я через це попросило росію збільшити кількість так званих "миротворців" через нібито погіршення ризиків безпеки. 

Про це заявив так званий голова представництва Придністров'я в моксві Леонід Манаков, передає РІА Новості. 

За його словами, наразі кількість "миротворців" у зоні безпеки не перевищує 450. При цьому штат, встановлений документами Об'єднаної контрольної комісії, має 3100 осіб.

Придністров'я вже не один раз просило про збільшення чисельності російських "миротворців" і  за рахунок набору військових із числа росіян, які постійно проживають у Придністров'ї, сказав Манаков.

ому така опція є, і вона виправдана з погляду погіршення ризиків безпеки, зокрема терористичної загрози, і при цьому юридично обґрунтована документами, ухваленими в рамках діяльності ОКК", – додав він.

В кінці квітня стало відомо, що в Придністров'ї прогриміли вибухи: підірвали вежу телетранслятора, що транслював радіо з рф.
РосіяПридністров'я. миротворці

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