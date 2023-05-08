Придністров'я просить росію збільшити кількість "миротворців"
Невизнане Придністров'я через це попросило росію збільшити кількість так званих "миротворців" через нібито погіршення ризиків безпеки.
Про це заявив так званий голова представництва Придністров'я в моксві Леонід Манаков, передає РІА Новості.
За його словами, наразі кількість "миротворців" у зоні безпеки не перевищує 450. При цьому штат, встановлений документами Об'єднаної контрольної комісії, має 3100 осіб.
Придністров'я вже не один раз просило про збільшення чисельності російських "миротворців" і за рахунок набору військових із числа росіян, які постійно проживають у Придністров'ї, сказав Манаков.
"Тому така опція є, і вона виправдана з погляду погіршення ризиків безпеки, зокрема терористичної загрози, і при цьому юридично обґрунтована документами, ухваленими в рамках діяльності ОКК", – додав він.В кінці квітня стало відомо, що в Придністров'ї прогриміли вибухи: підірвали вежу телетранслятора, що транслював радіо з рф.