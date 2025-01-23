Придністров'я відмовилося від українського вугілля

Вугілля, яке Україна пропонувала як допомогу Придністров'ю, не годиться для Молдовської ДРЕС.

Про це йдеться у зверненні глави невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський до президентки Молдови Майї Санду.

"Серебрян заявив, що Україна з Молдовою пропонувала вугілля для станції. Те вугілля, яке пропонувала Україна, це газове вугілля. Воно за технічними характеристиками не підходить для роботи нашої ТЕЦ. Це всі прекрасно знають – спитайте у спеціалістів", – сказав Красносельський.

За словами посадовця, для Молдовської електростанції потрібен антрацит.

Красносельський звинуватив Молдову в тому, що вона нібито блокує постачання газу в Придністровський регіон, і сказав, що скаржитиметься в ООН і Червоний Хрест.

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови москви постачати газ за іншими маршрутами.