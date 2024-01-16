"Придурки, давно все закінчилося б" – путін про відмову України вести переговори

Про це передають російські пропагандистські ЗМІ.

На зустрічі з головами муніципалітетів президент рф "занив", що Україна відмовилася від переговорів з росією.

Він також вбачає загрозу для української державності.

"Україна відмовилася від переговорів з росією. Придурки, давно все закінчилося б... Формула миру Зеленського - це заборонні вимоги для переговорів", - заявив путін.

Він додав, що "контрнаступ провалено", а ініціатива нібито на боці окупантів. Диктатор наголосив, "якщо продовжуватиметься те саме, що й зараз, українській державності може бути завдано непоправний і дуже серйозний удар".