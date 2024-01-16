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"Придурки, давно все закінчилося б" – путін про відмову України вести переговори

16 січня 2024, 19:16
Фото: з вільного доступу
російський диктатор володимир путін заявив, що українська державність під загрозою, але не через нього.

Про це передають російські пропагандистські ЗМІ.

На зустрічі з головами муніципалітетів президент рф "занив", що Україна відмовилася від переговорів з росією.

Він також вбачає загрозу для української державності. 

"Україна відмовилася від переговорів з росією. Придурки, давно все закінчилося б... Формула миру Зеленського - це заборонні вимоги для переговорів", - заявив путін. 

Він додав, що "контрнаступ провалено", а ініціатива нібито на боці окупантів. Диктатор наголосив, "якщо продовжуватиметься те саме, що й зараз, українській державності може бути завдано непоправний і дуже серйозний удар".

 

 

Путінзаява

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