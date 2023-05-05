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Пригожин показав тіла вбитих найманців та обізвав Шойгу і Герасимова

05 травня 2023, 10:45
Пригожин показав тіла вбитих найманців та обізвав Шойгу і Герасимова
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У ніч проти 5 травня лідер ПВК "Вагнера" Євген Пригожин опублікував відео вбитих найманців і виступив з емоційним відео.

На відео на фоні поля з трупами, які залиті кров'ю, Пригожин не добирає слів, вживає нецензурну лексику та лає вище керівництво росії.

Відповідне відео оприлюднила його пресслужба у соціальних мережах.

На полі, за його словами, лежать, добровольці, які загинули лише за сьогоднішній день.

Саме нестачею боєприпасів, які йому не видає армія, Пригожин котрий місяць пояснює відсутність успіхів його бойовиків поблизу Бахмута.

"Ви сидите, тварюки, у дорогих клубах. Ваші діти пруться від життя, знімають ролики на YouTybe. Ви думаєте про те, що ви господарі цього життя і про те, що ви маєте право розпоряджатися їхніми життями. Думаєте про те, що якщо у вас є склади від снарядів, ви маєте на це право. Є елементарні підрахунки - якщо ви даєте норму боєприпасів, загиблих  у п'ять разів менше. Вони прийшли сюди добровольцями і вмирають за те, щоб ви жували у своїх кабінетах із червоним деревом. Врахуйте це", - заявив він.

Провідні російські медіа – російські агенції  – не повідомляють про цю заяву Пригожина.

Найманці "Вагнера" з літа минулого року намагаються захопити Бахмут у Донецькій області, зазнавши за цей час тисячних втрат. Українські війська продовжують утримувати частину міста, чинячи запеклий опір.

Пригожинвійна в Україніросія окупантивагнерівці

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