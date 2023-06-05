Пригожин відповів на пропозицію Легіону "Свобода росії" щодо обміну полоненими

Ініціативу Легіону "Свобода росії" також прокоментували в РДК. Очевидно, два підрозділи російських добровольців не узгодили спільної позиції.

Власник ПВК "вагнер" Євгеній Пригожин відповів на пропозицію Легіону "Свобода росії" передати російського підполковника Романа Вінівітіна, якого затримали вагнерівці, в обмін на російських військових, взятих в полон на Бєлгородщині. Пригожин заявив, що командир 72-ї бригади ЗС рф підполковник Роман Вінівітін не був взятий в полон, а був затриманий і "переданий для проведення слідчих дій".

"Та й природно, нікого з росіян в обмін на росіян ми віддавати не готові. Хочу звернути увагу, що за українською стороною є невеликий борг щодо кількості обмінних полонених, тож спробуємо нагадати про нього", – зазначив Пригожин.

Ініціативу Легіону "Свобода росії" та їхнього спікера, добровольця з позивним "Цезар", прокоментували також в Російському добровольчому корпусі.

"Усіх взятих у полон військовослужбовців ЗС рф, бійці РДК, відповідно до обіцянок даних на відео командиром РДК, передали українській стороні. Вони будуть обміняні на українських військовослужбовців відповідно до офіційної процедури. Якщо представник ЛСР із позивним "Цезар" володіє власними полоненими, він, безумовно, має право вести переговори про їхній обмін", – йдеться в повідомленні.