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Пригожин закликає Кремль закінчити СВО — ISW

22 квітня 2023, 08:42
Пригожин закликає Кремль закінчити СВО — ISW
Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин закликав Кремль закінчити так звану СВО і зосередитися на закріпленні російських сил на окупованих територіях.

Це може свідчити про те, що Пригожин знайшов союзників в Міністерстві оборони росії і вони також підтримують замороження війни в України.

Про це пише в своєму звіті ISW.

 В ISW вважають, що на початку квітня Пригожин публічно відновив співпрацю з Міноборони росії. А також, ймовірнор, повернув собі частину наданих Кремлем привілеїв після багатомісячної ворожнечі з військовим командуванням рф.

Аналітики інституту вважають, що співпраця Пригожина з Міноборони росії демонструє, що очільник ПВК "Вагнер" досягнув домовленостей з російським військовим командуванням. Ймовірно, він запропонував путіну виступити з пропозицією про тимчасове припинення вогню. 

"Пригожин хоче повернути собі можливість нарощувати сили та розширити політичні перспективи напередодні парламентських і президентських виборів у рф" - йдеться в звіті. 

Раніше Пригожин активно критикував максималістські цілі путіна щодо війни в Україні. Він також робив песимістичні прогнози про те, скільки часу знадобиться росії для захоплення Донбасу. Такі заяви, ймовірно, є частиною наративу про припинення вогню, вважають в ISW.

В інституту відзначили, що клуб "Розгніваних патріотів", одним з очільників якого є Ігор Гіркін, днями звинуватив Пригожина в підтримці зусиль, спрямованих на заморожування війни в Україні.

"Це звинувачення може свідчити про те, що Пригожин знайшов покровителя, ймовірно пов'язаного з російським Міноборони, який підтримує тимчасове заморожування війни в Україні з політичних причин", – написано в звіті ISW.

"Тимчасове припинення вогню в Україні і затягування війни піде лише на користь росії, оскільки дозволить їй відновити свої сили і послабити підтримку України з боку Заходу. росія використовуватиме окуповані території України як плацдарм для майбутніх наступальних операцій після того, як відновить свою боєздатність", – підсумували в ISW.

ISWПригожинКремль

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