Прігожин закупив тисячі шоломів для вагнерівців у Китаї в обхід санкцій – FT

Йдеться 20 000 шоломів на полімерній основі.

російська ПВК "Вагнер" в обхід санкцій придбала 20 тисяч захисних шоломів у Китаї для своїх військових наприкінці 2022 року.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія із рф "Брокер Експерт" купила 20 000 шоломів на полімерній основі у невеликої китайської компанії Hangzhou Shinerain Import And Export Co в листопаді і грудні 2022 року.

"Financial Times з'ясувала, що компанії, які використовуються ватажком бойовиків для оснащення своїх операцій в Африці, продовжують вільно експортувати та імпортувати товари на міжнародні ринки, незважаючи на шквал західних санкцій, спрямованих на припинення діяльності приватної армії, яку США визнали "транснаціональною злочинною організацією", – зазначає видання.

Китайський продавець стверджував, що шоломи призначені для "ігрового використання". Закупівля, розділена на чотири партії загальною вартістю трохи більше $2 млн, відбулася тоді, коли Прігожин вербував десятки тисяч російських ув'язнених для відправки на фронт в Україні.

У грудні США підрахували, що "Вагнер" завербував 40 000 засуджених для участі в бойових діях в Україні. Прігожин просив Пекін про постачання зброї на початку 2023 року, а вже у лютому заявив, що "Вагнер" припинив вербування ув'язнених.

Китайський постачальник Broker Expert, компанія Hangzhou Shinerain, сказав, що їм нічого не відомо про Прігожина або ПВК "Вагнер".

"Ми просто виконуємо замовлення, які отримуємо, і дотримуємося закону, ми б не відвантажували нічого незаконного", – заявили там.