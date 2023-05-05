Пригожин заявив, що ПВК Вагнер "залишить Бахмут" 10 травня

Очільник армії найманих вбивць та ґвалтівників заявив про вихід з Бахмута через снарядний голод.

Терористи ПВК Вагнер “залишать Бахмут” Донецької області 10 травня через відсутність боєприпасів.

Про це у відеозверненні сказав Євген Пригожин.

На відео Пригожин звинуватив вище військове керівництво рф у боягузтві та у тому, що міноборони рф не дає вагнерівцям снарядів. Відтак, через снарядний голод, та щоб "зализати рани" армія найманих вбивць перебуватиме в Бахмуті до 9 травня, а 10 травня відійде на тилові позиці.

"Рада командирів ПВК "Вагнер" прийняла рішення утримувати позиції і продовжувати наступ на Бахмут до 10 травня 2023 року, щоб святе для росіян свято – 9 травня, День перемоги – зустріти блиском російської зброї", – заявив Пригожин.