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ПОЛІТИКА

Прикордонні країни Європи готують свої лікарні до війни – Politico

16 червня 2025, 11:39
Прикордонні країни Європи готують свої лікарні до війни – Politico
Фото: LETA, Evija Trifanova
Також готують плани з переміщення операційних і всіх ключових функцій лікарень у підвальні приміщення.

Балтійські держави готують свої заклади охорони здоров’я до різних сценаріїв, що можуть виникати у разі російської агресії, орієнтуючись на досвід України. 

Про це йдеться у публікації Politico.

Лікарня Santaros при Вільнюському університеті, що за 50 км від кордону з білоруссю, розбудовує підземну інфраструктуру, укриття, гелікоптерні майданчики та автономні системи електро- й водопостачання на випадок, якщо стандартні системи вийдуть з ладу. 

Естонські плани передбачають закупівлю бронежилетів для медиків "швидкої", а також перехід на комунікацію через супутникові телефони, якщо звичайна мережа стане недоступною. Крім того, лікарні закуповують великі генератори. 

"Мова навіть не про те, чи нападе росія, а про те, коли це станеться… Ми вже переконані, що росія буде бити по цивільній та енергетичній інфраструктурі. І це означає, що не можна допустити ситуації, коли лікарня не працює, тому що десь проблема з електростанцією",  – коментує Рагнар Вайкнеметс, заступник гендиректора Естонської ради з охорони здоров’я, що відповідає за готовність до кризових ситуацій у сфері.

Також готують плани з переміщення операційних і всіх ключових функцій лікарень у підвальні приміщення. 

Крім того, закуповують мобільні шпиталі, які в умовах надзвичайної ситуації можна буде розгортати автономно, а також готують запас засобів надання допомоги, щоб їх вистачило на перший час незалежно від проблем з постачанням.  

Очікуваною проблемою на випадок війни називають нестачу персоналу. Проблема спостерігається і зараз, а у разі початку бойових дій багато лікарів ймовірно поставлять родину на перше місце і захочуть виїхати. 

Опитування у Литві на цю тему показало, що більше чверті медпрацівників скоріш виїдуть, налаштовані залишатись менше 40%, і третина не впевнені, яким буде їхній вибір. 

війнаБалтіялікарніросія загроза

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