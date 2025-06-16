Прикордонні країни Європи готують свої лікарні до війни – Politico

Також готують плани з переміщення операційних і всіх ключових функцій лікарень у підвальні приміщення.

Балтійські держави готують свої заклади охорони здоров’я до різних сценаріїв, що можуть виникати у разі російської агресії, орієнтуючись на досвід України.

Про це йдеться у публікації Politico.

Лікарня Santaros при Вільнюському університеті, що за 50 км від кордону з білоруссю, розбудовує підземну інфраструктуру, укриття, гелікоптерні майданчики та автономні системи електро- й водопостачання на випадок, якщо стандартні системи вийдуть з ладу.

Естонські плани передбачають закупівлю бронежилетів для медиків "швидкої", а також перехід на комунікацію через супутникові телефони, якщо звичайна мережа стане недоступною. Крім того, лікарні закуповують великі генератори.

"Мова навіть не про те, чи нападе росія, а про те, коли це станеться… Ми вже переконані, що росія буде бити по цивільній та енергетичній інфраструктурі. І це означає, що не можна допустити ситуації, коли лікарня не працює, тому що десь проблема з електростанцією", – коментує Рагнар Вайкнеметс, заступник гендиректора Естонської ради з охорони здоров’я, що відповідає за готовність до кризових ситуацій у сфері.

Також готують плани з переміщення операційних і всіх ключових функцій лікарень у підвальні приміщення.

Крім того, закуповують мобільні шпиталі, які в умовах надзвичайної ситуації можна буде розгортати автономно, а також готують запас засобів надання допомоги, щоб їх вистачило на перший час незалежно від проблем з постачанням.

Очікуваною проблемою на випадок війни називають нестачу персоналу. Проблема спостерігається і зараз, а у разі початку бойових дій багато лікарів ймовірно поставлять родину на перше місце і захочуть виїхати.

Опитування у Литві на цю тему показало, що більше чверті медпрацівників скоріш виїдуть, налаштовані залишатись менше 40%, і третина не впевнені, яким буде їхній вибір.