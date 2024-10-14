Прикордонника з Волині засудили до 15 років позбавлення волі за держзраду

Він передав ворогу дані про колег і керівництво прикордонного загону.

15 років тюрми отримав український прикордонник - агент російського ФСБ, який шпигував для росії на північному кордоні. Його було визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомила Служба безпеки та Офіс генерального прокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону старшого сержанта прикордонної служби визнано винним у державній зраді. Вироком суду йому призначено 15 років ув’язнення з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Також засудженого позбавлено військового звання та права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки.