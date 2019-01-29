Прикордонників Харківщини спіймали на хабарі
"Двоє прикордонників спільно з колишнім працівником ДПС вимагали гроші з іноземців за відмітку штампів в’їзду/виїзду на територію України в паспортах для створення видимості перетину державного кордону нашої країни", - повідомляє прес-служба відомства.
Відзначається, що у такий спосіб прикордонники фактично протиправно легалізували статус іноземних громадян на території України.
"Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисниками з іноземців 1350 доларів", - йдеться у повідомленні.
Одного прикордонника затримали під час отримання останньої частини хабара у розмірі 500 доларів.
Наразі трьом фігурантам справи оголошено про підозру. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, що в Закарпатській області правоохоронці затримали інспектора прикордонної служби під час одержання ним частини хабара в розмірі 200 доларів.
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