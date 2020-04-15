Прикордонники не очікують на Великдень великого напливу українців з-за кордону
Про це у коментарі Укрінформу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
"На кордоні ситуація наразі є стабільною. Ми не відзначаємо різкого збільшення пасажиропотоку. Останні дні він на рівні 9-10 тисяч осіб на в’їзд і виїзд за добу. Скоріш за все різкого збільшення пасажиропотоку перед святами також не буде", сказав речник.
Він зауважив, що тенденція з початку карантинних заходів така, що кількість осіб на в’їзд в Україну переважає над тими хто виїжджає. "Тобто, ДПСУ не фіксує збільшення пасажиропотоку перед святами", - додав речник.
Демченко також зауважив, що йому наразі не відомо про будь-які спецрейси заплановані на найближчі дні.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.
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