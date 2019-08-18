Прикордонники поранили пасажира автомобіля біля кордону з Румунією
Інцидент стався близько 3 години ночі біля села Шепіт.
"Автомобіль на швидкості рухався в бік державного кордону. На вимогу прикордонників транспортний засіб не зупинився. Осліпивши охоронців кордону фарами, водій направив автомобіль на прикордонний наряд, створивши явну загрозу життю і здоров'ю правоохоронців. Для припинення протиправних дій військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів в повітря, але це також не зупинило порушника. Після цього прикордонники застосували зброю в напрямку коліс транспортного засобу. Через кілька метрів машина зупинилася. Водій повідомив, що в салоні є поранений, який втрачає свідомість", - йдеться на сайті Держприкордонслужби.
Пораненого доправили до лікарні, а на місце події викликали поліцію та інші правоохоронні органи.
Глава ДПСУ призначив службове розслідування події і особисто вилетів до Чернівців.
Держприкордонслужба наголосила, що має право на застосування зброї в разі загрози життю або здоров'ю військовослужбовців.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн