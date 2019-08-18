Прикордонники поранили пасажира автомобіля біля кордону з Румунією

Співробітники прикордонного загону в Путильському районі Чернівецької області вночі 18 серпня застосували вогнепальну зброю для примусової зупинки автомобіля. Одна з куль потрапила в пасажира.

Інцидент стався близько 3 години ночі біля села Шепіт.

"Автомобіль на швидкості рухався в бік державного кордону. На вимогу прикордонників транспортний засіб не зупинився. Осліпивши охоронців кордону фарами, водій направив автомобіль на прикордонний наряд, створивши явну загрозу життю і здоров'ю правоохоронців. Для припинення протиправних дій військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів в повітря, але це також не зупинило порушника. Після цього прикордонники застосували зброю в напрямку коліс транспортного засобу. Через кілька метрів машина зупинилася. Водій повідомив, що в салоні є поранений, який втрачає свідомість", - йдеться на сайті Держприкордонслужби.

Пораненого доправили до лікарні, а на місце події викликали поліцію та інші правоохоронні органи.

Глава ДПСУ призначив службове розслідування події і особисто вилетів до Чернівців.

Держприкордонслужба наголосила, що має право на застосування зброї в разі загрози життю або здоров'ю військовослужбовців.