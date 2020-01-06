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Прикордонники пояснили, кому дозволено в'їзд в Польщу

В'їзд дозволено водіям вантажівок, студентам і трудовим мігрантам
В кінці травня Польща розширила перелік категорій осіб, яким дозволено в'їзд в країну. У Державній прикордонній службі України роз'яснили, кого саме будуть пропускати до Польщі.
Прикордонники пояснили, кому дозволено в Фото: ukrinform.ua

Про це йдеться в повідомленні Західного регіонального управління ДПСУ - Західна межа, передає РБК - Україна.

Так, згідно з інформацією польської сторони, на територію країни дозволено в'їзд:

  • громадянам Польщі;
  • іноземцям, які перебувають у шлюбі або дітям (під опікою) громадян Польщі;
  • особам, які мають карту поляка;
  • особам з дипломатичним рангом і членам їх сімей;
  • іноземцям, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Польщі;
  • іноземцям, мають право працювати на території Польщі;
  • особам, які здійснюють вантажні перевезення;
  • водіям, що здійснюють вантажні перевезення, які в'їхали на територію Польщі на іншому виді транспорту;
  • учням і студентам, які здобувають освіту у Польщі;
  • громадянам держав-членів Європейського союзу, Європейського економічного простору (ЄЕП) або Швейцарії, а також їх подружжю і дітям, які проїжджають транзитом (тривалістю не більше 12 годин з моменту перетину кордону)

Прикордонники просять врахувати дану інформацію при плануванні поїздки в Польщу.

Нагадаємо, що Андрій Демченко зазначив, що пункти пропуску зможуть почати роботу після того, коли урядове рішення буде оприлюднене, а також - після згоди сусідніх країн.

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01 06 2020 13:40
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