CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ кінці травня Польща розширила перелік категорій осіб, яким дозволено в'їзд в країну. У Державній прикордонній службі України роз'яснили, кого саме будуть пропускати до Польщі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прикордонники пояснили, кому дозволено в'їзд в Польщу
В'їзд дозволено водіям вантажівок, студентам і трудовим мігрантам
Фото: ukrinform.ua
Про це йдеться в повідомленні Західного регіонального управління ДПСУ - Західна межа, передає РБК - Україна.
Так, згідно з інформацією польської сторони, на територію країни дозволено в'їзд:
- громадянам Польщі;
- іноземцям, які перебувають у шлюбі або дітям (під опікою) громадян Польщі;
- особам, які мають карту поляка;
- особам з дипломатичним рангом і членам їх сімей;
- іноземцям, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Польщі;
- іноземцям, мають право працювати на території Польщі;
- особам, які здійснюють вантажні перевезення;
- водіям, що здійснюють вантажні перевезення, які в'їхали на територію Польщі на іншому виді транспорту;
- учням і студентам, які здобувають освіту у Польщі;
- громадянам держав-членів Європейського союзу, Європейського економічного простору (ЄЕП) або Швейцарії, а також їх подружжю і дітям, які проїжджають транзитом (тривалістю не більше 12 годин з моменту перетину кордону)
Прикордонники просять врахувати дану інформацію при плануванні поїздки в Польщу.
Нагадаємо, що Андрій Демченко зазначив, що пункти пропуску зможуть почати роботу після того, коли урядове рішення буде оприлюднене, а також - після згоди сусідніх країн.
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01 06 2020 13:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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