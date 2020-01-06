Прикордонники пояснили, кому дозволено в'їзд в Польщу В'їзд дозволено водіям вантажівок, студентам і трудовим мігрантам

В кінці травня Польща розширила перелік категорій осіб, яким дозволено в'їзд в країну. У Державній прикордонній службі України роз'яснили, кого саме будуть пропускати до Польщі.

Фото: ukrinform.ua

Про це йдеться в повідомленні Західного регіонального управління ДПСУ - Західна межа, передає РБК - Україна. Так, згідно з інформацією польської сторони, на територію країни дозволено в'їзд: громадянам Польщі;

іноземцям, які перебувають у шлюбі або дітям (під опікою) громадян Польщі;

особам, які мають карту поляка;

особам з дипломатичним рангом і членам їх сімей;

іноземцям, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Польщі;

іноземцям, мають право працювати на території Польщі;

особам, які здійснюють вантажні перевезення;

водіям, що здійснюють вантажні перевезення, які в'їхали на територію Польщі на іншому виді транспорту;

учням і студентам, які здобувають освіту у Польщі;

громадянам держав-членів Європейського союзу, Європейського економічного простору (ЄЕП) або Швейцарії, а також їх подружжю і дітям, які проїжджають транзитом (тривалістю не більше 12 годин з моменту перетину кордону) Прикордонники просять врахувати дану інформацію при плануванні поїздки в Польщу. Нагадаємо, що Андрій Демченко зазначив, що пункти пропуску зможуть почати роботу після того, коли урядове рішення буде оприлюднене, а також - після згоди сусідніх країн.

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