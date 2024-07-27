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Прикордонники розповіли чи є загроза з боку білорусі

27 липня 2024, 20:55
Прикордонники розповіли чи є загроза з боку білорусі
Фото: Держприкордонслужба України
Чернігівщина, Сумщина та Харківщина потерпають від щоденних ворожих обстрілів, але активних переміщень росіян поблизу українського кордону не спостерігається.
Стягування російських військ до українського кордону з білоруссю або до Сумської області наразі не фіксується.
 
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За словами речника ДПСУ, ситуація на кордоні з Білоруссю останнім часом залишається стабільною.
 
"Ми не бачимо суттєвої загрози, не бачимо і переміщення поруч з нашим кордоном з того боку, але продовжуємо бути пильними, бо маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Якихось дій, які б росія могла вчиняти щодо розгортання або розширення зони активних бойових дій у напрямку Сумської області на цей час ми не фіксуємо", – зазначив Демченко.
 
Він додав, що росіяни, як і раніше, щодня обстрілюють Чернігівщину, Сумщину та Харківщину.
 
"Більшість обстрілів, якщо порівнювати Чернігівську і Сумську області, припадає на Сумщину. Тут ворог використовує і артилерію періодично, і авіацію, а також ударні дрони для того, щоб здійснювати удари по території України. Більшість з них припадає саме по населених пунктах", – повідомив речник Держприкордонслужби.

 

прикордонна службавійна в Україніросія окупанти

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