Прикордонники розповіли чи є загроза з боку білорусі

Стягування російських військ до українського кордону з білоруссю або до Сумської області наразі не фіксується.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами речника ДПСУ, ситуація на кордоні з Білоруссю останнім часом залишається стабільною.

"Ми не бачимо суттєвої загрози, не бачимо і переміщення поруч з нашим кордоном з того боку, але продовжуємо бути пильними, бо маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Якихось дій, які б росія могла вчиняти щодо розгортання або розширення зони активних бойових дій у напрямку Сумської області на цей час ми не фіксуємо", – зазначив Демченко.

Він додав, що росіяни, як і раніше, щодня обстрілюють Чернігівщину, Сумщину та Харківщину.

"Більшість обстрілів, якщо порівнювати Чернігівську і Сумську області, припадає на Сумщину. Тут ворог використовує і артилерію періодично, і авіацію, а також ударні дрони для того, щоб здійснювати удари по території України. Більшість з них припадає саме по населених пунктах", – повідомив речник Держприкордонслужби.