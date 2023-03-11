Матеріали:
Теми:

Прикордонники США не дали росіянам продати старовинні шаблі, вкрадені в Україні

11 березня 2023, 13:21
Прикордонники США не дали росіянам продати старовинні шаблі, вкрадені в Україні
маркарова оксана посол
Зброя є викраденими артефактами, надісланими з росії та вилученими агентами митної та прикордонної служби США (СВР) у міжнародному аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді у Нью-Йорку.

В Україну повертаються артефакти, які були незаконно вивезені, але виявлені митниками США. Це лише перша партія історичних цінностей, які були вилучені у відправленнях з Краснодарського краю росії.

Про це повідомляє видання Foreign Policy, а також Посольство України у Вашингтоні.

"Маю честь провести церемонію репатріації старовинних українських артефактів, які були викрадені з України", - написала з цього приводу наш посол Оксана Маркарова.

Американське видання пише, що фахівці Інституту археології НАН України датували мечі V-VI століттям до нашої ери, а поліровану крем'яну головку сокири - III століттям до н.е. Згідно з наданими посольством матеріалами, усі вони були з території сучасної України.

"Щодня через цей аеропорт проходить більше мільйона поштових відправлень. Знайти голку в стозі сіна, знайти ці предмети, було непросто", — пояснив у вступному слові Френк Руссо, директор відділу польових операцій CBP у Нью-Йорку. 

Імпортером виявилася особа, яка відома уряду і "яка планує робити це на постійній основі", — сказав Руссо.

Видання пише, що, за словами українського дипломата, який побажав залишитися неназваним, передані предмети є лише першими, які були ідентифіковані з понад 20 посилок, які надійшли від одного відправника з Краснодарського краю росії. За його словами, усі вони були перехоплені CBP в аеропортах Джона Кеннеді та Ньюарка в період з липня по вересень минулого року, і триває робота, щоб з’ясувати, чи походять вони з України.

Нагадаємо, що російські окупанти пограбували не один музей в містах України, які їм вдалося захопити під час повномасштабного вторгнення. Західні країні створили ціли правоохоронні підрозділи, яки будуть шукати наші історичні цінності.

артефактиросійські військовіСШАповерненнявійна в Україніпограбування

Останні матеріали

Мова війни. Чому ми говоримо про кінетичну та некінетичну війну? – Лоуренс Фрідман
Технології
Мова війни. Чому ми говоримо про кінетичну та некінетичну війну? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 10 березня 2023, 16:34
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Політика
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Переклад iPress – 10 березня 2023, 14:06
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Політика
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Дмитро Редько – 10 березня 2023, 11:25
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Політика
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Переклад iPress – 10 березня 2023, 09:03
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Політика
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Переклад iPress – 09 березня 2023, 16:19
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Політика
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Переклад iPress – 09 березня 2023, 12:53
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Політика
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Переклад iPress – 09 березня 2023, 10:37
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Політика
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Переклад iPress – 08 березня 2023, 16:17
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється