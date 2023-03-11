Прикордонники США не дали росіянам продати старовинні шаблі, вкрадені в Україні

Зброя є викраденими артефактами, надісланими з росії та вилученими агентами митної та прикордонної служби США (СВР) у міжнародному аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді у Нью-Йорку.

В Україну повертаються артефакти, які були незаконно вивезені, але виявлені митниками США. Це лише перша партія історичних цінностей, які були вилучені у відправленнях з Краснодарського краю росії.



Про це повідомляє видання Foreign Policy, а також Посольство України у Вашингтоні.

"Маю честь провести церемонію репатріації старовинних українських артефактів, які були викрадені з України", - написала з цього приводу наш посол Оксана Маркарова.



Американське видання пише, що фахівці Інституту археології НАН України датували мечі V-VI століттям до нашої ери, а поліровану крем'яну головку сокири - III століттям до н.е. Згідно з наданими посольством матеріалами, усі вони були з території сучасної України.

"Щодня через цей аеропорт проходить більше мільйона поштових відправлень. Знайти голку в стозі сіна, знайти ці предмети, було непросто", — пояснив у вступному слові Френк Руссо, директор відділу польових операцій CBP у Нью-Йорку.

Імпортером виявилася особа, яка відома уряду і "яка планує робити це на постійній основі", — сказав Руссо.

Видання пише, що, за словами українського дипломата, який побажав залишитися неназваним, передані предмети є лише першими, які були ідентифіковані з понад 20 посилок, які надійшли від одного відправника з Краснодарського краю росії. За його словами, усі вони були перехоплені CBP в аеропортах Джона Кеннеді та Ньюарка в період з липня по вересень минулого року, і триває робота, щоб з’ясувати, чи походять вони з України.



Нагадаємо, що російські окупанти пограбували не один музей в містах України, які їм вдалося захопити під час повномасштабного вторгнення. Західні країні створили ціли правоохоронні підрозділи, яки будуть шукати наші історичні цінності.