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Прикордонники врятували філіппінця, який добу провів у морі

19 липня 2026, 20:15
Прикордонники врятували філіппінця, який добу провів у морі
Фото: ДСПУ
Його судно уразив російський дрон.

Морські прикордонники врятували громадянина Філіппін, який опинився у відкритому морі після атаки російського дрона на суховантажне судно Venturo.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За даними ДПСУ, увечері 17 липня російський безпілотник уразив цивільне судно в Чорному морі.

"Більшість екіпажу евакуювали військові моряки, однак один із членів екіпажу – електромеханік, громадянин Філіппін – залишався у дрейфуючій рятувальній шлюпці у відкритому морі", – повідомили у відомстві.
 
Наступного вечора військовослужбовці 26-го прикордонного загону виявили шлюпку за допомогою технічних засобів спостереження та негайно вирушили на допомогу.
 
"Операцію провели в повній темряві під постійною загрозою повторних ударів російських дронів. Моряка успішно евакуювали та доставили до безпечного місця – медична допомога не знадобилася", – зазначили у Держприкордонслужбі.
 
У відомстві наголосили, що рятувальна операція завершилася успішно, а життю моряка наразі нічого не загрожує.

 

Держприкордонслужбавійна в Україніросія окупанти

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