Прикордонники врятували філіппінця, який добу провів у морі

Морські прикордонники врятували громадянина Філіппін, який опинився у відкритому морі після атаки російського дрона на суховантажне судно Venturo.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За даними ДПСУ, увечері 17 липня російський безпілотник уразив цивільне судно в Чорному морі.

"Більшість екіпажу евакуювали військові моряки, однак один із членів екіпажу – електромеханік, громадянин Філіппін – залишався у дрейфуючій рятувальній шлюпці у відкритому морі", – повідомили у відомстві.

Наступного вечора військовослужбовці 26-го прикордонного загону виявили шлюпку за допомогою технічних засобів спостереження та негайно вирушили на допомогу.

"Операцію провели в повній темряві під постійною загрозою повторних ударів російських дронів. Моряка успішно евакуювали та доставили до безпечного місця – медична допомога не знадобилася", – зазначили у Держприкордонслужбі.

У відомстві наголосили, що рятувальна операція завершилася успішно, а життю моряка наразі нічого не загрожує.