Прикордонники зі стріляниною затримали 24 нелегальних мігрантів із Азії, - ВІДЕО
О сьомій ранку, неподалік населеного пункту Великий Березний на Закарпатті прикордонний наряд виявив 10 іноземців азіатської зовнішності, які переховувалися у лісі, інформує ДПСУ.
Правопорушників затримали і доповіли у відділ прикордонної служби. Група реагування, що висунулася на допомогу нарядові з підрозділу, затримала іншу частину іноземців. Ще 14 азіатів перебували неподалік від місця виявлення попередніх десяти. Загалом було затримано 12 громадян Бангладеш, 8 - В’єтнаму, 3 - Шрі-Ланки та 1 - Афганістану.
Зазначається, що під час затримання троє осіб, які супроводжували мігрантів, намагалися чинити спротив і здійснювали провокативні дії, щоб завадити прикордонникам затриматиправопорушників. Прикордонники застосували зброю.
"Наразі тривають пошукові заходи. Правоохоронці перекрили під’їзні шляхи до кордону та перевіряють місцевість щодо можливого перебування решти нелегалів, а також розшукують осіб, які переправляли азіатів через державний кордон".
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