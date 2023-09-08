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Прикордонним країнам треба ввести єдине торгове ембарго щодо росії – Естонія

08 вересня 2023, 13:09
Прикордонним країнам треба ввести єдине торгове ембарго щодо росії – Естонія
Фото: Reuters
Естонія обговорює з сусідніми країнами запровадження спільного торговельного ембарго щодо росії.

Проте наразі ідея не має підтримки.

Про це повідомляє ERR.

"Естонія хотіла би запровадити спільне торговельне ембарго щодо Росії разом з іншими балтійськими сусідами та Фінляндією, проте поки такі переговори не мають успіху. За її словами, ключову роль у цьому питанні відіграє Фінляндія", - заявила Прем’єр Кая Каллас. 

Політик поки не обговорювала питання з фінським прем’єр-міністром Петтері Орпо, але планує зробити це. 

З Естонії до росії і зараз щоденно везуть вантажі з товарами, які не потрапили під санкції: електроніка, обладнання, продукти харчування. 

"Рішення самої лише Естонії суттєво не вплине на ситуацію, але стане ударом для естонського бізнесу", - сказав глава МЗС Маргус Тсахкна. 

Він навів приклад, як в кінці минулого року уряд наказав національному залізничному оператору Operail припинити сполучення з росією, після чого нішу зайняв латвійський національний перевізник. 

"Ми бачимо зростання тиску на користь того, щоб робити якісь більш рішучі кроки. І в Польщі, і у Литві, де наближаються вибори, з цього питання йдуть серйозні розмови", – додав Маргус Тсахкна. 

"Так, ми могли б ухвалити спільне рішення про заборону транзиту через Росію підсанкційних товарів для адресатів у третіх країнах", – каже Маргус Тсахкна.

РосіяЕстоніяембарго

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