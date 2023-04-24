Примусовою паспортизацією кремль пришвидшить інтеграцію окупованих територій — Британська розвідка

російська влада на окупованих територіях України примушує населення приймати паспорти російської федерації.

Росія використовує паспорти як інструмент для "русифікації" окупованих територій як це було в Донецьку і Луганську до вторгнення.

Про це йдеться в Twitter міністерства оборони Британії.

Окупаційна влада попередила жителів Херсона, що тих, хто не отримує російський паспорт до 1 червня цього року, чекає "депортація" та конфіскація їхнього майна.

Таки чином, роздавши українські паспорти українцям, які опинилися в окупації, влада рф пробує "прив’язувати" ці території до росії та показати успіх вторгнення.

"Росія, ймовірно, прискорює інтеграцію окупованих територій України в бюрократію російської федерації, аби допомогти намалювати вторгнення як успіх, особливо напередодні президентських виборів 2024 року", йдеться в твітті.