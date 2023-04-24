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Примусовою паспортизацією кремль пришвидшить інтеграцію окупованих територій — Британська розвідка

24 квітня 2023, 10:10
Примусовою паспортизацією кремль пришвидшить інтеграцію окупованих територій — Британська розвідка
Фото: russianlook.com
російська влада на окупованих територіях України примушує населення приймати паспорти російської федерації.

Росія використовує паспорти як інструмент для "русифікації" окупованих територій як це було в Донецьку і Луганську до вторгнення.

Про це йдеться в Twitter міністерства оборони Британії. 

Окупаційна влада попередила жителів Херсона, що тих, хто не отримує російський паспорт до 1 червня цього року, чекає "депортація"  та конфіскація їхнього майна. 

Таки чином, роздавши українські паспорти українцям, які опинилися в окупації, влада рф пробує "прив’язувати" ці території до росії та показати успіх вторгнення. 

"Росія, ймовірно, прискорює інтеграцію окупованих територій України в бюрократію російської федерації, аби допомогти намалювати вторгнення як успіх, особливо напередодні президентських виборів 2024 року", йдеться в твітті. 

Росіявійнапаспортизація

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