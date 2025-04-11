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Принц Гаррі відвідав Україну з неоголошеним візитом – The Telegraph

11 квітня 2025, 11:35
Принц Гаррі відвідав Україну з неоголошеним візитом – The Telegraph
Фото: Андрій Ставніцер/Facebook
Герцог Сассекський у супроводі чотирьох ветеранів побував у львівській клініці Superhumans Center, де лікують поранених військових

Герцог Сассекський, принц Гаррі 10 квітня приїхав до України з неоголошеним візитом. Зокрема, принц завітав у Львів, спеціалізовану ортопедичну клініку Superhumans Center для лікування та реабілітації поранених військових. Як повідомив засновник клініки Андрій Ставніцер, у Львові герцог Сассекський перебував лише "кілька годин". Принц також зустрівся з міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.

Про це пише The Telegraph.

"Він провів у нас кілька годин і поїхав, але я думаю, що через десятки років, коли всі війни світу нарешті закінчаться, на вказівнику Львова залишиться приписка: "Тут був принц Гаррі, герцог Сассекський. Справжній Superhuman", – розповів Андрій Ставніцер.
 
Він також процитував герцога, який зазначив, що с початку повномасштабного вторгнення росіян це його перший візит до України, але "точно не останній".
 
"Для мене було величезною честю і привілеєм приїхати сюди разом із делегацією Invictus, з деякими з наших спортсменів та учасників Ігор із Великої Британії за останні десять років", – цитує Ставніцер принца Гаррі.
 
Як зазначає The Telegraph, принц приїхав в Україну після того, як провів два дні в Лондоні "в боротьбі за відновлення повного захисту". Адвокат герцога попередив свого клієнта, що "його життя під загрозою", поки суд не скасує рішення королівського виконавчого комітету про відмову принцу у праві на автоматичний поліцейський захист.
росія окупантивійна в Україніпринц Гаррі

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