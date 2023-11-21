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Принц Вільям очолив рейтинг "найсексуальніших лисих" чоловіків

21 листопада 2023, 19:33
Принц Вільям очолив рейтинг
Принц Вільям, його дружина Кетрін та син Джордж. Фото: AFP
Принц Уельський отримав за "сексуальність" оцінку 9,88 з 10, свідчить опитування, проведене аналітичною дослідницькою організацією SEO Reboot.

Принц Вільям отримав титул найсексуальнішого лисого чоловіка з тих, що нині живуть. Наразі у принца Уельського вже є низка важливих титулів, зокрема, і титул майбутнього короля Великої Британії.

Про це  пише видання Express.

При цьому чоловік принцеси Кейт обійшов таких кандидатів, як Він Дізель, Джейсон Стетгем, Семюель Л. Джексон та боса Amazon Джеффа Безоса саме в цьому порядку.

Що принц Уельський думає про такий "новий статус", не відомо, адже він ніяк не коментував опитування і, швидше за все, не робитиме цього публічно.

 

війна в Україніросія окупантиПринц Вільям

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