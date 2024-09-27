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Припинення підтримки України спровокує більше війн у майбутньому – Бербок

27 вересня 2024, 20:41
Припинення підтримки України спровокує більше війн у майбутньому – Бербок
Анналена Бербок Фото: DW
Вона закликає світ допомогти переконати путіна сісти за стіл переговорів.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок оголосила, що призупинення підтримки України у боротьбі з російською агресією призведе лише до збільшення кількості війн у світі. 

Про це вона повідомила у четвер, 26 вересня, під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. 

"Допоки путін не захоче сісти за стіл переговорів, призупинення нашої підтримки самозахисту України буде означати позбавлення безпеки українських лікарень та дітей. Це зумовить збільшення кількості війн, а не зменшення. Можливо, також і в інших країнах", - заявила міністерка. 

Бербок нагадала, що в червні, після того, як росію запросили на міжнародний саміт миру, путін "надіслав свою відповідь, розбомбивши дитячий госпіталь". 

Глава німецького відомства додала, що останнім часом росія неодноразово "гралась із непорушністю кордонів держав Балтії та Польщі" і закликала світ допомогти переконати путіна сісти за стіл переговорів. 

"Не лише заради нашої безпеки, а й у ваших інтересах. Якщо постійному члену Радбезу ООН дозволено завойовувати і знищувати свого меншого сусіда, то сама суть Статуту ООН буде під ударом", - додалала Бербок. 

Минулого тижня в Нью-Йорку розпочала свою роботу 79-та сесія Генеральної Асамблеї ООН на тему: "Нікого не залишити осторонь: спільні дії в ім’я миру, сталого розвитку та людської гідності для нинішнього і майбутніх поколінь". 

 
РосіяООНАнналена Бербоквійна в Україні

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