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Припинення вогню в Україні посилить російську загрозу в Балтійському регіоні – FT

30 березня 2025, 10:17
Припинення вогню в Україні посилить російську загрозу в Балтійському регіоні – FT
Фото: з вільного доступу
Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що москва не зупиниться на Україні
Міністри оборони країн Балтії попередили, що припинення вогню в Україні різко підвищить безпекову загрозу для регіону, оскільки росія продовжить реалізацію планів з переозброєння і перекидання військ на північно-східний фланг НАТО.
 
Про це пише Financial Times.
 
Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що москва не зупиниться на Україні і наголошують, що кремль уже намітив плани зі збільшення військового виробництва і розміщення додаткових військ уздовж їхніх кордонів.
 
"Ми всі розуміємо, що, коли війна в Україні буде зупинена, росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це означає, що рівень загрози також дуже швидко зросте", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю Financial Times.
 
Міністр оборони Литви Довіле Шакалене зробив аналогічні зауваження під час нещодавнього візиту до Великої Британії:
 
"Давайте не будемо плекати ілюзій. Давайте не будемо обманювати себе, що з росією буде покінчено після України. росія скористається часом після припинення вогню, щоб прискорити нарощування свого військового потенціалу. У них уже є величезна, навчена бойовим діям армія, яка стане ще більшою".
 
Певкур вважає, що з 600 000 російських військовослужбовців, які, за оцінками, наразі перебувають в Україні, 300 000 будуть передислоковані на інші ділянки.
 
"Ці люди не повернуться в різні частини росії, щоб прибирати кукурудзу або робити щось іще, тому що зарплата, яку вони отримують в армії, у п'ять-десять разів більша від тієї, яку вони могли б отримувати у своєму рідному місті", зазначив він.
 
Країни Балтії особливо занепокоєні масштабними військовими навчаннями "Захід", які відбудуться поблизу їхніх кордонів у росії та білорусі цієї осені. Ці навчання імітують конфлікт з країнами НАТО і включають в себе десятки тисяч військовослужбовців, танків, літаків і артилерії.
 
Країни східного флангу НАТО, включно з Польщею та Румунією, заявили, що не можуть взяти на себе зобов'язання з розміщення військ в Україні на шкоду власній безпеці. Вони також застерегли від перекидання військових НАТО зі своїх країн для формування миротворчих сил в Україні.
 
"Ми не можемо ставити під загрозу безпеку східного флангу НАТО. Ми не можемо потрапити в пастку, що наші сили якимось чином закріплені в Україні. Тоді ми матимемо ризики на нашому кордоні", - сказав Певкур.

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

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