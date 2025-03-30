Припинення вогню в Україні посилить російську загрозу в Балтійському регіоні – FT

Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що москва не зупиниться на Україні

Міністри оборони країн Балтії попередили, що припинення вогню в Україні різко підвищить безпекову загрозу для регіону, оскільки росія продовжить реалізацію планів з переозброєння і перекидання військ на північно-східний фланг НАТО.

Про це пише Financial Times.

Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що москва не зупиниться на Україні і наголошують, що кремль уже намітив плани зі збільшення військового виробництва і розміщення додаткових військ уздовж їхніх кордонів.

"Ми всі розуміємо, що, коли війна в Україні буде зупинена, росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це означає, що рівень загрози також дуже швидко зросте", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю Financial Times.