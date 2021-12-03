Присутність США у "нормандському форматі" посилить його - Кравчук

"Росія має таку вдачу. Вона ніколи не слухає тих, кого вона не боїться", - зазначив Кравчук

Кравчук наголосив, що на зустрічі обов'язково має бути офіційний представник США, незалежно від того, буде це президент країни Джо Байден, віце-президент, держсекретар або хто-небудь інший.

Присутність представника Сполучених Штатів на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) або навіть повноцінне прийняття США в цей формат зможе змусити Росію зважати на інтереси інших сторін, заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, пише "Інтерфакс-Україна".

"Росія має таку вдачу. Вона ніколи не слухає тих, кого вона не боїться. А єдина країна у світі, з якою вона рахуватиметься, і Байден (президент США Джозеф Байден - ІФ) сказав, що він не дозволить більше Росії порушувати норми міжнародного права щодо України, нехтуючи її суверенітетом, територіальною цілісністю і незалежністю. Отже, присутність там (на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" - ІФ) Сполучених Штатів Америки могла б дати "нормандському формату" більше впливу та сили", - зазначив Кравчук.

Він наголосив, що на зустрічі обов'язково має бути офіційний представник США, незалежно від того, буде це президент країни Джо Байден, віце-президент, держсекретар або хто-небудь інший.

Нагадаємо, що Зеленський хоче участі США у "нормандському форматі"