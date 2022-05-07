ПриватБанк може обмежити витрати за картками клієнтів

Ми будемо запитувати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які за місяць перевищили оборот в 500 000 гривень за особистими картками і при цьому не мають підтверджуючих документів

ПриватБанк обмежить витрати за картками клієнтів, якщо при обороті 500 тисяч гривень на місяць вони не зможуть або відмовляться документально підтвердити свої доходи.

"Ми будемо запитувати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які за місяць перевищили оборот в 500 000 гривень за особистими картками і при цьому не мають підтверджуючих документів", - пояснили в ПриватБанку.

У таких випадках, як уточнили в банку, у клієнта запросять джерела походження коштів, а також попросять актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.

"Клієнти отримають від банку запит на надання документів через Приват24 ченелс, Viber, SMS або дзвінок співробітника відділення. При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи - на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції", - зазначили в банку.

Нагадаємо, у квітні Нацбанк прийняв постанову, яким визначив порядок дії для банків у разі зарахування готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тисяч гривень та ненадання документів про джерело походження коштів за запитом банку.