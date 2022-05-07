БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПриватБанк обмежить витрати за картками клієнтів, якщо при обороті 500 тисяч гривень на місяць вони не зможуть або відмовляться документально підтвердити свої доходи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ПриватБанк може обмежити витрати за картками клієнтів
Ми будемо запитувати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які за місяць перевищили оборот в 500 000 гривень за особистими картками і при цьому не мають підтверджуючих документів
Фото: priozerniy.dp.ua
Інформація подана прес-службою держбанку, повідомляє РБК-Україна.
"Ми будемо запитувати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які за місяць перевищили оборот в 500 000 гривень за особистими картками і при цьому не мають підтверджуючих документів", - пояснили в ПриватБанку.
У таких випадках, як уточнили в банку, у клієнта запросять джерела походження коштів, а також попросять актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.
"Клієнти отримають від банку запит на надання документів через Приват24 ченелс, Viber, SMS або дзвінок співробітника відділення. При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи - на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції", - зазначили в банку.
Нагадаємо, у квітні Нацбанк прийняв постанову, яким визначив порядок дії для банків у разі зарахування готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тисяч гривень та ненадання документів про джерело походження коштів за запитом банку.
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