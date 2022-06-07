БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДержавний "ПриватБанк" з 6 липня встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"ПриватБанк" встановив ринковий курс безготівкового обміну валют
За даними на сайті банку, курс гривні за картковими операціями на 6 липня встановлено на рівні 35,25-35,461 грн за долар
Фото: gettyimages.com
Про це йдеться у повідомленні банку.
"У першу чергу, це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток", - йдеться у повідомленні.
У банку пояснили, що встановлюють єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів клієнтів.
За даними на сайті банку, курс гривні за картковими операціями на 6 липня встановлено на рівні 35,25-35,461 грн за долар та 36,55-36,64 грн за євро.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 07 2022 10:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Україні треба $5 мільярдів щомісяця: як наповнювався бюджет з 24 лютого
- ФОТО Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів
- ФОТО В Ізраїлі знайшли срібний 2000-річний шекель
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам
No articles