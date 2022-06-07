Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

"ПриватБанк" встановив ринковий курс безготівкового обміну валют

За даними на сайті банку, курс гривні за картковими операціями на 6 липня встановлено на рівні 35,25-35,461 грн за долар
Державний "ПриватБанк" з 6 липня встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.
"ПриватБанк" встановив ринковий курс безготівкового обміну валют Фото: gettyimages.com

Про це йдеться у повідомленні банку.

"У першу чергу, це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток", - йдеться у повідомленні.

У банку пояснили, що встановлюють єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів клієнтів.

За даними на сайті банку, курс гривні за картковими операціями на 6 липня встановлено на рівні 35,25-35,461 грн за долар та 36,55-36,64 грн за євро. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 07 2022 10:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Economist Impact запускає трекер реформ в Україні

Economist Impact запускає трекер реформ в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.